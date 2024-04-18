Nel Monopoly c è il Corto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nel Monopoly c è il Corto' è 'Vicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel Monopoly c è il Corto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel Monopoly c è il Corto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Vicolo? Nel gioco del Monopoly, si trova una strada che si sviluppa in modo stretto tra le case e che rappresenta una piccola via. Questa via si distingue per la sua dimensione ridotta e per la sua funzione di collegamento tra le altre proprietà. Spesso, le strade di questo tipo sono chiamate in modo particolare e rappresentano delle brevi traversie nel quartiere. Si tratta di un passaggio che permette di spostarsi facilmente tra le varie zone del tabellone.

Per risolvere la definizione "Nel Monopoly c è il Corto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel Monopoly c è il Corto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vicolo:

V Venezia I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel Monopoly c è il Corto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

