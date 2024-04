La Soluzione ♚ Hanno menti eccelse

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Hanno menti eccelse. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GENI

Curiosità su Hanno menti eccelse: Nominato loro tutore nel 1871, ma né alberto vittorio né giorgio furono menti eccelse negli studi. suo padre, osservando la situazione, pensò che la marina... Un gene (AFI: /'ne/) in biologia molecolare e in genetica indica l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Un gene è una sequenza nucleotidica di DNA che codifica la sequenza primaria di un prodotto genico finale, che può essere o un RNA strutturale o catalitico, oppure un polipeptide. Una definizione più concisa di gene, che tenga conto delle varie sfaccettature citate fino ad ora, è stata proposta da Mark Gerstein: "un gene è l'unione di sequenze genomiche che codificano per un set coerente di prodotti funzionali potenzialmente sovrapponibili".

