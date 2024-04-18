Si disputa misurandosi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si disputa misurandosi' è 'Gara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARA

Perché la soluzione è Gara? Una gara rappresenta una competizione in cui i partecipanti si sfidano tra loro per dimostrare le proprie capacità o raggiungere determinati obiettivi. La sfida si svolge attraverso prove specifiche che vengono valutate per stabilire chi è il più bravo o più veloce. La gara può avere diverse forme, come sport, giochi o competizioni culturali, ma in ogni caso implica uno scontro diretto tra concorrenti. Alla fine, il vincitore si distingue tra gli altri in modo chiaro e riconoscibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si disputa misurandosi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si disputa misurandosi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gara

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si disputa misurandosi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si disputa misurandosi" conferma che la soluzione 'Gara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gara

G Genova A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si disputa misurandosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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