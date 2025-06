Un cosmetico per le ciglia nei cruciverba: la soluzione è Rimmel

RIMMEL

Altre soluzioni: MASCARA

Curiosità e Significato di "Rimmel"

Approfondisci la parola di 6 lettere Rimmel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rimmel? Un cosmetico per le ciglia è un prodotto di bellezza pensato per migliorare l’aspetto delle ciglia, rendendole più lunghe, curve o più scure. Tra i più conosciuti ci sono il mascara e i primer specifici. RIMMEL, ad esempio, è un marchio famoso per i suoi mascara innovativi, capaci di valorizzare lo sguardo in modo semplice e veloce, diventando un alleato indispensabile nella routine di bellezza quotidiana.

Come si scrive la soluzione Rimmel

Se "Un cosmetico per le ciglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

M Milano

M Milano

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M L A N C S E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESCALINA" MESCALINA

