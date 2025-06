Così sono i tipi risoluti nei cruciverba: la soluzione è Tosti

Home / Soluzioni Cruciverba / Così sono i tipi risoluti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono i tipi risoluti' è 'Tosti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSTI

Curiosità e Significato di Tosti

Vuoi sapere di più su Tosti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tosti.

Perché la soluzione è Tosti? I tosti sono persone determinate, coraggiose e tenaci, capaci di affrontare le sfide senza paura. Sono individui che non si arrendono facilmente, mantenendo la calma anche nelle situazioni più difficili. Spesso si dice che siano i tipi risoluti, pronti a lottare per ciò in cui credono. Insomma, i tosti sono proprio quelli che non mollano mai!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono i capelli ondulatiCosì sono le foglie caduteCosì sono le mele acerbe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tosti

Non riesci a risolvere la definizione "Così sono i tipi risoluti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMAIL" EMAIL

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.