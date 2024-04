La Soluzione ♚ Un mollusco che non esce mai di casa La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un mollusco che non esce mai di casa. CHIOCCIOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un mollusco che non esce mai di casa: Chiocciola è un termine di uso comune che può riferirsi a varie specie di molluschi gasteropodi appartenenti all'ordine Stylommatophora, tutte caratterizzate dalla presenza di una conchiglia. Il termine viene talora impropriamente considerato come sinonimo di lumaca, termine che andrebbe utilizzato solo per i gasteropodi sprovvisti di conchiglia. La specie mediterranea più comune è Cornu aspersum. Un primato per questi gasteropodi è detenuto da Achatina achatina, una specie molto grande che raggiunge i 20 cm di lunghezza. Sostantivo Significato e Curiosità su: Chiocciola è un termine di uso comune che può riferirsi a varie specie di molluschi gasteropodi appartenenti all'ordine Stylommatophora, tutte caratterizzate dalla presenza di una conchiglia. Il termine viene talora impropriamente considerato come sinonimo di lumaca, termine che andrebbe utilizzato solo per i gasteropodi sprovvisti di conchiglia. La specie mediterranea più comune è Cornu aspersum. Un primato per questi gasteropodi è detenuto da Achatina achatina, una specie molto grande che raggiunge i 20 cm di lunghezza. chiocciola ( approfondimento) f (pl.: chiocciole) (zoologia) tipico mollusco terrestre la sua classificazione scientifica è Gastropodi ( tassonomia) (architettura) scala di piccole dimensioni trasversali che si svolge a elica, sostenuta da una colonna centrale o incastrata lungo la sua periferia esterna a pareti interne di un edificio (informatica) denominazione colloquiale del simbolo @, usato negli indirizzi di posta elettronica per separare il nome del destinatario da quello del suo provider Sillabazione chi | òc | cio | la Pronuncia IPA: /'kjttola/ Etimologia / Derivazione dal latino cochlea che deriva dal greco antico a Sinonimi (zoologia) lumaca

lumaca (anatomia) coclea

coclea (musica: del violino) riccio, codolo

riccio, codolo (tecnica) madrevite Iperonimi (malacologia) animale, invertebrato, mollusco, gasteropode Da non confondere con @ Proverbi e modi di dire a chiocciola: a vite Altre Definizioni con chiocciola; mollusco; esce; casa; Mollusco di cui è proibita la pesca; Un gustoso e prezioso mollusco; Un dilettante che esce a caccia di immagini; Esce dal seminario; Esce dagli alveari a primavera; -Oleari casa di moda; Thomas in casa; Casa danese di birra;

