Si contano per addormentarsi nei cruciverba: la soluzione è Pecore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si contano per addormentarsi' è 'Pecore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PECORE

La parola Pecore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pecore.

Perché la soluzione è Pecore? Pecore sono gli animali noti per il loro manto soffice e morbido. In senso figurato, si dice che si contano le pecore per addormentarsi, perché il loro numero aiuta a calmare la mente e favorire il sonno. È un modo semplice e tradizionale per rilassarsi, lasciando che i pensieri si dissolvano come le nuvole di lana delle pecore.

Se "Si contano per addormentarsi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

