Arbusto che dà more

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arbusto che dà more' è 'Rovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVO

Perché la soluzione è Rovo? Il ROVO è un arbusto che produce frutti chiamati more, caratterizzati da una forma allungata e un colore nero intenso quando sono maturi. Cresce spontaneamente in ambienti boschivi e si distingue per i rami spinosi e le foglie verdi e ruvidi. Le more del ROVO sono ricche di vitamine e antiossidanti, spesso utilizzate in cucina per preparare dolci, marmellate e liquori. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema, offrendo alimento a numerosi animali selvatici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arbusto che dà more". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Arbusto che dà more nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rovo

Per risolvere la definizione "Arbusto che dà more", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arbusto che dà more" conferma che la soluzione 'Rovo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rovo

R Roma O Otranto V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arbusto che dà more" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rovo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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