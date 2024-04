La Soluzione ♚ Si abbassano per chiudere

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Si abbassano per chiudere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERRANDE

Curiosità su Si abbassano per chiudere: Stagioni: d'inverno, le foglie si abbassano al suolo entrando nel cosiddetto periodo di dormienza, mentre d'estate le foglie si alzano dritte. le radici sono... La serranda (anche saracinesca, meno corretto) è un dispositivo meccanico di chiusura avvolgibile utilizzata nei negozi, per la chiusura delle vetrine, nei garage. Si differenzia dalla tapparella, o persiana avvolgibile, che viene usata nelle abitazioni civili per la chiusura delle finestre, per le dimensioni e lo spessore. Venne ideata nel 1897 a Torino ad opera dell'azienda Benedetto Pastore.

