La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Usa il metro e le forbici' è 'Sarto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Usa il metro e le forbici" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Usa il metro e le forbici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sarto? Un professionista che lavora con tessuti e materiali per creare capi di abbigliamento su misura, spesso utilizzando strumenti come il metro e le forbici, si dedica alla sartoria. Questa figura si occupa di prendere le misure esatte del cliente per realizzare vestiti che calzino perfettamente, curando ogni dettaglio con precisione. La sua abilità nel modellare stoffe e nel cucire pezzi differenti è fondamentale per ottenere un risultato di alta qualità. La capacità di adattare e personalizzare i capi rappresenta il suo talento principale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Usa il metro e le forbici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Usa il metro e le forbici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sarto:

S Savona A Ancona R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Usa il metro e le forbici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

