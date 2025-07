Una quantità considerevole nei cruciverba: la soluzione è Carrettata

CARRETTATA

Curiosità e Significato di Carrettata

Perché la soluzione è Carrettata? Carrettata indica una grande quantità di cose o persone, come se fossero carichi su un carro. È un termine colloquiale usato per esprimere un numero considerevole di elementi, spesso in modo figurato. Quando si dice una carrettata di impegni, si intende che sono molti e ingombranti. Quindi, questa parola rappresenta un'idea di abbondanza e sovrabbondanza, perfetta per descrivere situazioni molto cariche o affollate.

Come si scrive la soluzione Carrettata

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

