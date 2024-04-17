Disorientato e poco efficiente

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disorientato e poco efficiente' è 'Sfasato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFASATO

Perchè la soluzione è Sfasato? Quando ci si sente sfasato, si è spesso disorientati e si fatica a concentrarsi. La mente sembra confusa e le azioni risultano poco efficaci, come se tutto fosse fuori posto. È una sensazione che può colpire in momenti di stress o stanchezza, rendendo difficile affrontare le sfide quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Disorientato e poco efficiente
  • Risposta: SFASATO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O
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Disorientato e poco efficiente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sfasato

Per risolvere la definizione "Disorientato e poco efficiente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfasato'.

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
F Firenze
A Ancona
S Savona
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Sfasato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disorientato e poco efficiente". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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