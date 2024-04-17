Disorientato e poco efficiente
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disorientato e poco efficiente' è 'Sfasato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SFASATO
Perchè la soluzione è Sfasato? Quando ci si sente sfasato, si è spesso disorientati e si fatica a concentrarsi. La mente sembra confusa e le azioni risultano poco efficaci, come se tutto fosse fuori posto. È una sensazione che può colpire in momenti di stress o stanchezza, rendendo difficile affrontare le sfide quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Disorientato e poco efficiente
- Risposta: SFASATO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Disorientato e poco efficiente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sfasato
Per risolvere la definizione "Disorientato e poco efficiente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfasato'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sfasato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disorientato e poco efficiente". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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