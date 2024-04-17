Caratteristica imbarcazione di Venezia nei cruciverba: la soluzione è Gondola
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Caratteristica imbarcazione di Venezia' è 'Gondola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GONDOLA
Approfondisci la parola di 7 lettere Gondola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Non riesci a risolvere la definizione "Caratteristica imbarcazione di Venezia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Gondola:
G Genova
O Otranto
N Napoli
D Domodossola
O Otranto
L Livorno
A Ancona
