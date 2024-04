La Soluzione ♚ Lo squallore dell abbandono La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo squallore dell abbandono. DESOLAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo squallore dell abbandono: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (The Hobbit: The Desolation of Smaug) è un film fantasy del 2013 diretto e sceneggiato da Peter Jackson, insieme a Fran Walsh, Philippa Boyens e Guillermo del Toro. Liberamente tratto dalla parte centrale del romanzo Lo Hobbit e dalle Appendici de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, è il secondo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, che funge da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta dallo stesso regista. È preceduto da Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato e prosegue con Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate. Il film è stato distribuito nelle sale dalla Warner Bros. il 13 ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (The Hobbit: The Desolation of Smaug) è un film fantasy del 2013 diretto e sceneggiato da Peter Jackson, insieme a Fran Walsh, Philippa Boyens e Guillermo del Toro. Liberamente tratto dalla parte centrale del romanzo Lo Hobbit e dalle Appendici de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, è il secondo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, che funge da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta dallo stesso regista. È preceduto da Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato e prosegue con Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate. Il film è stato distribuito nelle sale dalla Warner Bros. il 13 ... desolazione f sing(pl.: desolazioni) (senso figurato) condizione e/o situazione di debolezza e mancanza di riferimenti appropriati, con ciò provocando disorientamento ed instabilità (per estensione) (senso figurato) grave danno apportato a qualcosa precedentemente ricco ed opulento l'incendio aveva lasciato il bosco una vera e propria desolazione Sillabazione de | so | la | ziò | ne Pronuncia IPA: /dezolat'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo desolatio Sinonimi (di luogo) abbandono, devastazione,distruzione, rovina, squallore, tristezza,

(di persona) afflizione, avvilimento, costrizione, dolore, lutto, sconforto, tristezza

afflizione, avvilimento, costrizione, dolore, lutto, sconforto, tristezza trascuratezza

La risposta a Lo squallore dell abbandono

DESOLAZIONE

La risposta a Lo squallore dell abbandono è DESOLAZIONE verificata di 11 lettere.