La definizione e la soluzione di 7 lettere: Riduzione accordata. ABBUONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In generale, l'abbuono è una riduzione concessa a un debitore su una somma da pagare che può arrivare fino alla totale rinuncia della riscossione da parte del creditore. I contraenti possono prevedere un abbuono reciproco, nel caso venga accertata una differenza in più o in meno tra la merce consegnata e quella promessa. In tal modo, è garantita la possibilità di una rettifica di fattura in favore dell'una o dell'altra parte contraente. Nello stesso senso, l'abbuono d'imposta è lo sgravio di tutta o parte di un'imposta, concesso contemporaneamente, in seguito a gravi decurtazioni del reddito, in genere derivanti da pubbliche calamità, ...

abbuono ( approfondimento) m sing(pl.: abbuoni)

(economia) (commercio) riduzione su un prezzo (sport) riduzione di tempo concessa ai primi arrivati nelle corse ciclistiche a tappe

Sillabazione

ab | buò | no

Pronuncia

IPA: /ab'bwno//

Etimologia / Derivazione

da (segnare) a buono

Varianti