La definizione e la soluzione di 7 lettere: Permettono di risparmiare. ABBUONI

Voce verbale

Significato e Curiosità su: In generale, l'abbuono è una riduzione concessa a un debitore su una somma da pagare che può arrivare fino alla totale rinuncia della riscossione da parte del creditore. I contraenti possono prevedere un abbuono reciproco, nel caso venga accertata una differenza in più o in meno tra la merce consegnata e quella promessa. In tal modo, è garantita la possibilità di una rettifica di fattura in favore dell'una o dell'altra parte contraente. Nello stesso senso, l'abbuono d'imposta è lo sgravio di tutta o parte di un'imposta, concesso contemporaneamente, in seguito a gravi decurtazioni del reddito, in genere derivanti da pubbliche calamità, ...

abbuoni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di abbuonare prima persona singolare del congiuntivo presente di abbuonare seconda persona singolare del congiuntivo presente di abbuonare terza persona singolare del congiuntivo presente di abbuonare terza persona singolare dell'imperativo di abbuonare

Etimologia / Derivazione

vedi abbuonare