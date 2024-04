La Soluzione ♚ Un noto film di Fellini La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un noto film di Fellini. SATYRICON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un noto film di fellini: Il Satyricon è un romanzo in prosimetro della letteratura latina, attribuito a Petronio Arbitro (I secolo d.C.). La frammentarietà e la lacunosità del testo pervenuto in età moderna hanno compromesso una comprensione più precisa dell'opera. I manoscritti che tramandano l'opera sono discordanti riguardo al titolo, riportandone diversi: Satiricon, Satyricon, Satirici o Satyrici (libri), Satyri fragmenta, Satirarum libri. È consuetudine, però, riferirsi all'opera di Petronio con il titolo di Satyricon, da intendersi probabilmente come genitivo plurale di forma greca (dov'è sottinteso libri), analogamente ad altre opere del periodo classico ... Latino Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il Satyricon è un romanzo in prosimetro della letteratura latina, attribuito a Petronio Arbitro (I secolo d.C.). La frammentarietà e la lacunosità del testo pervenuto in età moderna hanno compromesso una comprensione più precisa dell'opera. I manoscritti che tramandano l'opera sono discordanti riguardo al titolo, riportandone diversi: Satiricon, Satyricon, Satirici o Satyrici (libri), Satyri fragmenta, Satirarum libri. È consuetudine, però, riferirsi all'opera di Petronio con il titolo di Satyricon, da intendersi probabilmente come genitivo plurale di forma greca (dov'è sottinteso libri), analogamente ad altre opere del periodo classico ... complodo (vai alla coniugazione) terza coniugazione (paradigma: complodo, complodis, complosi, complosum, complodere) battere, sbattere insieme (in particolare riferito alle mani, per applaudire) ancilla risu meo prodita complosit manus - l'ancella, uscita fuori per la mia risata, sbatté le mani (Petronio Arbitro, Satyricon, XX) Sillabazione com | plo | do Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /kom'plo.do/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /kom'plo.do/ Etimologia / Derivazione composto di con-, derivato di cum, "con, insieme", e plaudo/plodo, "sbattere, fare risuonare, applaudire" Termini correlati (composti di plaudo/plodo) applaudo/applodo, complaudo, explaudo/explodo, implaudo/implodo, replaudo, supplaudo/supplodo, superplaudo Varianti conplodo Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

edizione on line su , Olivetti Media Communication Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, lemma complodo (edizione online sul portale del Progetto Perseus) Altre Definizioni con satyricon; noto; film; fellini; Ton Cup noto trofeo velico; Noto corriere espresso; Nei film c è quella sonora; È sonora nel film; La fontana di Roma ne La dolce vita di Fellini; Uno storico film di Fellini; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un noto film di Fellini

SATYRICON

S

A

T

Y

R

I

C

O

N

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un noto film di Fellini' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.