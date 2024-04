La Soluzione ♚ Lasciare in abbandono La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lasciare in abbandono. TRASCURARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lasciare in abbandono: Il processo produttivo a 90 nm (90 nanometri) è l'evoluzione del precedente processo a 130 nm utilizzato per i microprocessori Intel dai primi mesi del 2004 e AMD dai primi mesi del 2005. Il termine "90 nm" indica la dimensione media del gate di ogni singolo transistor. Per avere un'idea di cosa voglia dire "90 nm" basti considerare che il virus dell'HIV è grande circa 120 nm, un globulo rosso umano circa 6000-8000 nm e un capello quasi 80000 nm. Dal 2002 fino al 2004 l'obiettivo di passare ai 90 nm, ovvero scendere sotto la soglia per certi versi storica dei 100 nm (cioè passare dai decimi di micron, ai centesimi) è diventato quasi uno ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il processo produttivo a 90 nm (90 nanometri) è l'evoluzione del precedente processo a 130 nm utilizzato per i microprocessori Intel dai primi mesi del 2004 e AMD dai primi mesi del 2005. Il termine "90 nm" indica la dimensione media del gate di ogni singolo transistor. Per avere un'idea di cosa voglia dire "90 nm" basti considerare che il virus dell'HIV è grande circa 120 nm, un globulo rosso umano circa 6000-8000 nm e un capello quasi 80000 nm. Dal 2002 fino al 2004 l'obiettivo di passare ai 90 nm, ovvero scendere sotto la soglia per certi versi storica dei 100 nm (cioè passare dai decimi di micron, ai centesimi) è diventato quasi uno ... trascurare (vai alla coniugazione) non curare abbastanza Sillabazione tra | scu | rà | re Pronuncia IPA: /tras'kurare/ Etimologia / Derivazione formato da tras- e curare Citazione Sinonimi abbandonare, disinteressarsi, ignorare, lascia r stare, non considerare, omettere, sorvolare, tralasciare

non badare, non darsi pensiero

dimenticare, saltare,

sottovalutare, minimizzare Contrari avere a cuore, considerare, curare, interessarsi, preoccuparsi

occuparsi, , avere cura

ricordare, sottolineare

prendere in considerazione Parole derivate trascurabile, trascuranza, trascuratezza, trascurataggine, trascurarsi, trascurato Altre Definizioni con trascurare; lasciare; abbandono; Lasciare andare il colore; Lasciare la presa; Abbandono in massa del suolo nativo; L abbandono della lotta; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lasciare in abbandono

TRASCURARE

T

R

A

S

C

U

R

A

R

E

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Lasciare in abbandono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.