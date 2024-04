La definizione e la soluzione di 7 lettere: L elemento chimico che abbonda nei pesci. FOSFORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il fosforo è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come numero atomico 15 e come simbolo P. È un non metallo del gruppo dell'azoto. A temperatura ambiente è solido, ma sopra i 44,15 °C diventa subito liquido. Il fosforo non si trova in natura allo stato elementare, ma sotto forma di fosfato (sale dell'acido fosforico), è abbondante in alcune rocce e nelle cellule degli esseri viventi, del cui metabolismo è un componente essenziale. Il fosforo elementare è estremamente reattivo e, combinandosi con l'ossigeno emette una tenue luminescenza (da cui il suo nome, fsf, phosphóros, che in greco significa "portatore ...

fosforo ( approfondimento) m sing

(chimica) elemento chimico solido, incolore, rosso, bianco-argenteo a seconda della forma cristallina, facente parte del gruppo dei non metalli, avente numero atomico 15, peso atomico 30,9738 e simbolo chimico P l'atomo di fosforo ha quindici protoni nel nucleo e quindici elettroni al di fuori di esso definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu quel ragazzo è molto sveglio, deve avere un sacco di fosforo in testa

Sillabazione

fò | sfo | ro

Pronuncia

IPA: /'fsforo/

Etimologia / Derivazione

dal greco s cioè "portatore di luce" perché diffonde la luce

Sinonimi

(senso figurato) , (familiare) intelligenza

Parole derivate

fosforico, fosforoso, fosfato, fosfina, fosforescente

Termini correlati