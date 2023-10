Ricostituente per le meningi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricostituente per le meningi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOSFORO

Significato/Curiosita : Ricostituente per le meningi

Sono il fosforo rosso, in realtà violetto, ed il fosforo bianco, entrambi costituiti da gruppi tetraedrici di quattro atomi ciascuno. il fosforo bianco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Ricostituente per le meningi : ricostituente; meningi; Quella reale è usata come ricostituente ; Sostanza organica usata come ricostituente e stimolante; Tonico ricostituente ; Un gioco che fa spremere le meningi ; Spremersi le meningi ; Una delle tre meningi ; Strizzare le meningi ... o le arance; La più interna delle tre meningi ;

Cerca altre Definizioni