Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'abbazia (detta anche abazia o badia) è un particolare tipo di monastero con a capo un abate; per il diritto canonico è un ente autonomo. Il nome deriva dal tardo latino abbatia, ossia "ciò che appartiene all'abate": il termine inizialmente si riferiva solo alla carica della persona che reggeva la comunità monastica (appunto un abate o una badessa), ma ben presto assunse il significato più esteso del complesso dei beni che erano amministrati da tale carica religiosa. Infatti molto spesso per "abbazia" in toponomastica si intende non soltanto l'edificio in sé, ma anche l'insediamento che si è sviluppato intorno a esso.

abbazia ( approfondimento) f sing (pl.: abbazie)

(religione) (cristianesimo) comunità religiosa monastica maschile o femminile governata da un abate o da una badessa e dotata di particolare autonomia dai canoni monastici o regolari (architettura) l'insieme degli edifici in cui vive una comunità monastica il beneficio, il grado, la dignità di abate

Sillabazione

ab | ba | zì | a

Pronuncia

IPA: /abbat'tsia/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino abbatia, derivato di abbas, -atis, "abate"

Sinonimi

abbadia, badia, cenobio, certosa, chiostro, comunità religiosa convento, monastero, ritiro

beneficio ecclesiastico.

(per estensione) chiesa

Varianti