La Soluzione ♚ Un codice per sbloccare la SIM del telefonino La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un codice per sbloccare la SIM del telefonino. PUK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un codice per sbloccare la sim del telefonino: Inglese Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su PUK ( approfondimento) Personal Unlock Key: codice personale di sbloccamento; nei cellulari forniti di carta SIM, codice in grado di sbloccarne la tastiera, quando si digita per tre volte un PIN scorretto italiano Devoto/Oli, Il dizionario della lingua italiana , edizione cartacea 2000-2001, Le Monnier, p. 2381

