La Soluzione ♚ Un calcolo dell ostrica La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un calcolo dell ostrica. PERLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un calcolo dell ostrica: Una perla è una struttura generalmente sferica costituita da carbonato di calcio in forma cristallina (aragonite) deposto in strati concentrici, prodotta dai tessuti viventi – in particolare dal mantello – dei molluschi (tipicamente le ostriche) bivalvi, gasteropodi e, molto raramente, nautiloidi. Anche le conularie producevano perle, composte, tuttavia, da fosfato di calcio. Il termine "perla" deriva dal latino "pernula", il nome con cui si indicava la conchiglia che la contiene, e la cui forma ricorda la "coscia del maiale". Nome proprio Significato e Curiosità su: Una perla è una struttura generalmente sferica costituita da carbonato di calcio in forma cristallina (aragonite) deposto in strati concentrici, prodotta dai tessuti viventi – in particolare dal mantello – dei molluschi (tipicamente le ostriche) bivalvi, gasteropodi e, molto raramente, nautiloidi. Anche le conularie producevano perle, composte, tuttavia, da fosfato di calcio. Il termine "perla" deriva dal latino "pernula", il nome con cui si indicava la conchiglia che la contiene, e la cui forma ricorda la "coscia del maiale". Perla ( approfondimento) f nome proprio di persona femminile Etimologia / Derivazione risalente al medioevo, dato alle bambine con l'augurio che abbiano la bellezza e la preziosità delle perle . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Perla Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu. Altre Definizioni con perla; calcolo; ostrica; Una preziosa sferetta; La si cerca nell ostrica; Lo è il calcolo con le incognite; Legge dei: sta alla base del calcolo delle probabilità; Lo è l ostrica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un calcolo dell ostrica

PERLA

P

E

R

L

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un calcolo dell ostrica' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.