Una preziosa sferetta

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una preziosa sferetta' è 'Perla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERLA

Come completare la definizione

  • Definizione: Una preziosa sferetta
  • Risposta: PERLA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

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Perché la soluzione è Perla? Una perla è una sferetta preziosa, formata dall'accumulo di sostanze organiche e minerali all'interno di alcune ostriche e cozze. Questa gemma naturale si distingue per la sua lucentezza e il suo valore estetico, spesso utilizzata in gioielleria. La sua forma rotonda e il colore brillante la rendono un simbolo di purezza e eleganza. La produzione di una perla richiede anni di crescita naturale, rendendo ogni esemplare unico e ricercato.

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Una preziosa sferetta: schema e soluzione enigmistica

In presenza della definizione "Una preziosa sferetta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Perla'.

Schemi utili per Perla

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: P____
  • Schema finale: _ERLA

Le 5 lettere della soluzione Perla

P Padova
E Empoli
R Roma
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Perla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una preziosa sferetta". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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