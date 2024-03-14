Una preziosa sferetta
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una preziosa sferetta' è 'Perla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PERLA
Come completare la definizione
- Definizione: Una preziosa sferetta
- Risposta: PERLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Perla? Una perla è una sferetta preziosa, formata dall'accumulo di sostanze organiche e minerali all'interno di alcune ostriche e cozze. Questa gemma naturale si distingue per la sua lucentezza e il suo valore estetico, spesso utilizzata in gioielleria. La sua forma rotonda e il colore brillante la rendono un simbolo di purezza e eleganza. La produzione di una perla richiede anni di crescita naturale, rendendo ogni esemplare unico e ricercato.
Una preziosa sferetta: schema e soluzione enigmistica
In presenza della definizione "Una preziosa sferetta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Perla'.
Schemi utili per Perla
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: P____
- Schema finale: _ERLA
Le 5 lettere della soluzione Perla
La soluzione 'Perla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una preziosa sferetta". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola preziosa: Una preziosa è il rubino Una pietra preziosa verde Pietra preziosa intagliata per medaglioni
Definizioni con la parola sferetta: Sferetta di medicinale Una sferetta liquida Una preziosa sferetta con riflessi iridescenti
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Se è naturale è più pregiataPregiata marca di lingerieQuella più preziosa non si coltivaUna preziosa sferetta con riflessi iridescentiPietra preziosa giallaPietra preziosa striataRoditore delle Ande dalla preziosa pellicciaUna pietra preziosa
T A N R E I G O G