La definizione e la soluzione di 8 lettere: Abbrevia il discorso. ECCETERA

Avverbio

Significato e Curiosità su: «Et cetera» (in latino et cetera, pronunciato [t 'ketra] in latino classico) è una locuzione latina che significa «e i rimanenti» (letteralmente), «ed altre cose», «e così via». L'espressione «et cetera» deriva da «a t tea» (kai ta hetera, «e le altre cose»), anche se in greco è più frequente l'utilizzo di «a t p» (kai ta loipa, «e i rimanenti»).

eccetera

si usa per interrompere, abbreviare un'enumerazione di cose, una citazione che non pare necessario o opportuno continuare ecc. o etc. È dottore, professore, commendatore, eccetera eccetera

Tra affitto, tasse, luce, telefono ecc. ecc. mezzo stipendio se ne va

Sillabazione

ec | cè | te | ra

Pronuncia

IPA: /et'tera/





Etimologia / Derivazione

dal latino et cetera, precedentemente et caetera.

Sinonimi

(familiare) e compagnia bella, e così via, e via dicendo, e via di questo passo, e così via discorrendo, "e le altre cose", "e il resto, "e tutto il resto", "e così via"

Termini correlati

(arcaico) e cetera, et cetera, et caetera, etceteraetcetera, ecc. ,etc., &c.





Varianti

ecc, etc