La Soluzione ♚ e abbracci La definizione e la soluzione di 4 lettere: e abbracci. BACI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E abbracci: Il bacio consiste tipicamente nel contatto tra le labbra di una persona e quelle di un'altra, ma più in generale il contatto può avvenire anche verso una qualsiasi altra parte del corpo di un'altra persona. Durante questo contatto, le labbra della persona baciante possono o meno aspirare leggermente dell'aria, creando il tipico rumore dello "schiocco". Il bacio è un'importante fonte di contatto fisico fra due persone ed è per questo che assume diverse caratteristiche e significati a seconda del contesto, e oggi è diventata in molte culture del mondo una comune forma di espressione di affetto, ma anche di amore, passione, amicizia, ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: baci ( citazioni) m pl plurale di bacio Voce verbale baci seconda persona singolare dell'indicativo presente di baciare prima persona singolare del congiuntivo presente di baciare seconda persona singolare del congiuntivo presente di baciare terza persona singolare del congiuntivo presente di baciare terza persona singolare dell'imperativo presente di baciare Sillabazione bà | ci Pronuncia IPA: /ba'ti/ Etimologia / Derivazione vedi bacio Citazione Altre Definizioni con baci; abbracci; Concludono i saluti sulle cartoline; Un recipiente dei barbieri; Affettuosi come certi abbracci; Vigorosi abbracci;

BACI

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'e abbracci' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.