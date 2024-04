La Soluzione ♚ Se picchia s abbassa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Se picchia s abbassa. AEREO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se picchia s abbassa: L'aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un'unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L'aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell'atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Nonostante sia più pesante dell'aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici. Il termine risale alla seconda metà dell'Ottocento e ha origine nel francese aéroplane, composto dal greco antico (aèr, aria) e dal latino planus (piatto). Nella lingua italiana veniva denominato apparecchio aereo, da cui, per ellissi, deriva l'abbreviazione ... Aggettivo Significato e Curiosità su: L'aeroplano è un aeromobile dotato, nella maggior parte dei casi, di un'unica ala rigida, piana e solitamente fissa. L'aereo, sospinto da uno o più motori, è in grado di decollare e atterrare su piste rigide e volare nell'atmosfera terrestre sotto il controllo di uno o più piloti. Nonostante sia più pesante dell'aria, è in grado di volare grazie ai principi fisico-meccanici. Il termine risale alla seconda metà dell'Ottocento e ha origine nel francese aéroplane, composto dal greco antico (aèr, aria) e dal latino planus (piatto). Nella lingua italiana veniva denominato apparecchio aereo, da cui, per ellissi, deriva l'abbreviazione ... aereo m sing che vive o fluttua nell'aria (fisica) (chimica) che è composto di aria, aeriforme spazio aereo (senso figurato) leggero, delicato, fine, sottile, lieve che si effettua in aria ripresa aerea riferito all'aeronautica (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) riferito alla prima parte delle vie respiratorie Sostantivo aereo ( approfondimento) m sing (pl.: aerei) (aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) veicolo a motore in grado di muoversi in volo in aria, deriva dal termine apparecchio aereo (da cui per ellissi grammaticale viene sottinteso il termine apparecchio). la velocità media di un aereo di linea è di 250 metri al secondo

aereo di linea , aereo civile di grandi dimensioni per trasportare passeggeri a lunga distanza

, aereo civile di grandi dimensioni per trasportare passeggeri a lunga distanza aereo da turismo , aereo civile di piccole dimensioni per compiere brevi viaggi

, aereo civile di piccole dimensioni per compiere brevi viaggi aereo privato: solitamente un jet di proprietà (senso figurato) campato in aria Sillabazione a | è | re | o Pronuncia IPA: /a':reo/ Etimologia / Derivazione dal latino aereus per aerius, derivato di aer, aria Sinonimi (aggettivo) aeriforme, gassoso, nebulizzato, vaporizzato, volatile

aeriforme, gassoso, nebulizzato, vaporizzato, volatile ( senso figurato ) celeste, delicato, etereo, evanescente , impalpabile, leggero, lieve, soave, elevato , eccelso, sublime

celeste, delicato, etereo, evanescente , impalpabile, leggero, lieve, soave, elevato , eccelso, sublime ( senso figurato ) inconsistente, vano, impalpabile

inconsistente, vano, impalpabile (riferito all'aeronautica) aeronautico, aviatorio

aeronautico, aviatorio (medicina) respiratorio

respiratorio (sostantivo) aerobus, aeroplano, aerotaxi, aeromobile, apparecchio, velivolo, reattore, jet Contrari (aggettivo) ( senso figurato ) grave, pesante

grave, pesante ( senso figurato ) (di discorso) consistente, fondato

inconsistente, vano, impalpabile (riferito all'aeronautica) aeronautico, aviatorio

respiratorio

grave, pesante

consistente, fondato terreno, terrestre, concreto, solido Parole derivate subaereo Altre Definizioni con aereo; picchia; abbassa; Spicca il volo; Velivolo a doppi comandi; Il periodo in cui il sole picchia di più; Picchia quando è alto; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce;

