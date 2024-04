La Soluzione ♚ Il giornalista Abbate La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il giornalista Abbate. CARMELO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il giornalista abbate: Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene (Campi Salentina, 1º settembre 1937 – Roma, 16 marzo 2002) è stato un attore, regista, drammaturgo, filosofo, scrittore e poeta italiano. È stato uno dei protagonisti della "neoavanguardia" teatrale italiana e tra i fondatori del "nuovo teatro italiano". Autore prolifico, si impegnò in diverse forme d'arte quali la poesia, il concerto, il cinema. Nome proprio Significato e Curiosità su: Carmelo Pompilio Realino Antonio Bene (Campi Salentina, 1º settembre 1937 – Roma, 16 marzo 2002) è stato un attore, regista, drammaturgo, filosofo, scrittore e poeta italiano. È stato uno dei protagonisti della "neoavanguardia" teatrale italiana e tra i fondatori del "nuovo teatro italiano". Autore prolifico, si impegnò in diverse forme d'arte quali la poesia, il concerto, il cinema. Carmelo m Nome proprio maschile Etimologia / Derivazione Nome di origine ebraica che significa "giardino, frutteto". Altre Definizioni con carmelo; giornalista; abbate; Il monte della Palestina sede di eremiti; Monte della Galilea sul quale visse Elia; La Fallaci scrittrice e giornalista italiana; Fallaci famosa scrittrice e giornalista; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il giornalista Abbate

CARMELO

C

A

R

M

E

L

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il giornalista Abbate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.