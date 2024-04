La Soluzione ♚ Esclamazione di minaccia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Esclamazione di minaccia. GUAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esclamazione di minaccia: Il tonfa è un'arma tradizionale delle arti marziali, specialmente cinesi e okinawensi. È composto da un'impugnatura (tsuka), lunga 12 cm, e da un corpo (yoka), di lunghezza variabile dai 50 ai 60 cm circa. Interiezione Significato e Curiosità su: Il tonfa è un'arma tradizionale delle arti marziali, specialmente cinesi e okinawensi. È composto da un'impugnatura (tsuka), lunga 12 cm, e da un corpo (yoka), di lunghezza variabile dai 50 ai 60 cm circa. guai (per estensione) molti problemi e difficoltà "Questa è mia e la sposo io e guai a chi voglia diversamente... ed i guai son guai !" Sostantivo, forma flessa guai m pl plurale di guaio Sillabazione guài Etimologia / Derivazione vedi guaio Citazione Sinonimi imprevisti, inconvenienti, contrattempi, contrarietà, disguidi, incidenti, difficoltà, problemi, pasticci, complicazioni, fastidi, impicci

( senso figurato ) seccature, rogne

seccature, rogne ( popolare ) grane

grane ( gergale ) scocciature

