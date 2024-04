La Soluzione ♚ Divinità creatrice descritta da Platone nel Timeo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Divinità creatrice descritta da Platone nel Timeo. DEMIURGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Divinita creatrice descritta da platone nel timeo: Il demiurgo, figura filosofica e al tempo stesso mitologica, è un essere divino, dotato di capacità generatrice, descritto la prima volta da Platone nel Timeo (anche se un breve accenno alla sua figura è presente già nel X libro della Repubblica). Il termine greco da lui usato è dµ (demiurgòs, 'lavoratore pubblico'), composto di dµ (dèmios, 'del popolo') ed (èrgon, 'lavoro', 'opera'). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il demiurgo, figura filosofica e al tempo stesso mitologica, è un essere divino, dotato di capacità generatrice, descritto la prima volta da Platone nel Timeo (anche se un breve accenno alla sua figura è presente già nel X libro della Repubblica). Il termine greco da lui usato è dµ (demiurgòs, 'lavoratore pubblico'), composto di dµ (dèmios, 'del popolo') ed (èrgon, 'lavoro', 'opera'). demiurgo ( approfondimento) m sing(pl.: demiurgi, demiurghi) (storia) nell'antica Grecia, chi lavorava liberamente (filosofia) nella filosofia di Platone, essere soprannaturale in grado di generare e creare (senso figurato) persona autorevole Sillabazione de | miùr | go Pronuncia IPA: /de'mjurgo/ Etimologia / Derivazione dal greco antico dµ e poi dal latino demiurgus cioè "artefice, ordinatore pubblico" Sinonimi (filosofia) artefice del mondo, creatore, ordinatore

artefice del mondo, creatore, ordinatore (nell’antica Grecia) artigiano libero

artigiano libero (senso figurato) artefice Parole derivate demiurgico Altre Definizioni con demiurgo; divinità; creatrice; descritta; platone; timeo; L artefice platonico; Le divinità del Walhalla; Antiche divinità scandinave; Una modesta creatrice di moda; Una creatrice di capi; La città cara a Platone; Gli studiosi di Omero e Platone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Divinità creatrice descritta da Platone nel Timeo

DEMIURGO

