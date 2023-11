La definizione e la soluzione di: L artefice platonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Particolarmente difficile da illustrare e comprendere. «artefice e padre dell'universo», il demiurgo è nel mito platonico una forza ordinatrice, imitatrice, plasmatrice... Il demiurgo, figura filosofica e al tempo stesso mitologica, è un essere divino, dotato di capacità generatrice, descritto la prima volta da Platone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

