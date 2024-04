La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un capo di vestiario che si abbina ad altri. COORDINATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

coordinato m sing

che è disposto in maniera organica e armonica di azioni volte a raggiungere un unico obiettivo in "accordo" vicendevole

Sostantivo



coordinato m sing

(abbigliamento) insieme di capi di vestiario o di oggetti per la casa che per quanto diversi sono collegati tra loro da un colore, disegno o linea simile

Voce verbale

coordinato

participio passato singolare maschile di coordinare

Sillabazione

co | or | di | nà | to

Pronuncia

IPA: /koordi'nato/

Etimologia / Derivazione

participio passato di coordinare

Sinonimi

(aggettivo) ordinato, unito, collegato, connesso, disposto, predisposto, sistemato, armonizzato, raccordato

ordinato, unito, collegato, connesso, disposto, predisposto, sistemato, armonizzato, raccordato organizzato, diretto, regolato, condotto, guidato

(sostantivo) completo, set, parure

Contrari

(aggettivo) scoordinato, scombussolato

