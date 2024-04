La definizione e la soluzione di 9 lettere: Brontolare litigare. TAROCCARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Intransitivo

taroccare (vai alla coniugazione)

(carte) rispondere con un tarocco nel gioco di carte (familiare) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (gergale) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ta | roc | cà | re

Pronuncia

IPA: /tarok'kare/

Etimologia / Derivazione

derivato di tarocco

