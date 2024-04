La definizione e la soluzione di 6 lettere: a barre e impresso su molte confezioni. CODICE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Codice – in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

codice ( approfondimento) m sing (pl.: codici)

(storia) (diritto) raggruppamento di norme riguardanti una sezione del diritto codice rosa: legge di Stato secondo cui in strutture sanitarie, anche a scopo preventivo, vige la tutela di persone che hanno subito violenze di vario tipo successione di cifre o lettere idonee a identificare una persona o qualcosa il codice filiale di quella banca è 02816 (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) rappresentazione di oggetti con simboli

Sillabazione

cò | di | ce

Pronuncia

IPA: /'kdite/

Etimologia / Derivazione

dal latino codex

Sinonimi

manoscritto, papiro, rotolo

( per estensione ) formulano, leggi, legislazione, raccolta, regolamento

formulano, leggi, legislazione, raccolta, regolamento ( diritto ) raccolta di leggi

raccolta di leggi ( per estensione ) (di comportamento) norma, normativa

norma, normativa linguaggio cifrato, linguaggio segreto

(nella teoria della comunicazione) sistema di simboli, formulario, cifrario, crittografia, sistema

sistema di simboli, formulario, cifrario, crittografia, sistema palinsesto, legge, regola, etichetta

Parole derivate

codicillo

Termini correlati

codice a barre

Alterati