La Soluzione ♚ Ale bibita allo zenzero La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ale bibita allo zenzero. GINGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ale bibita allo zenzero: Ginger Alden (Memphis, 13 novembre 1956) è un'attrice e modella statunitense, principalmente conosciuta come compagna di Elvis Presley nei suoi ultimi anni di vita: fu lei a trovare il celebre artista morto nella stanza da bagno. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ginger Alden (Memphis, 13 novembre 1956) è un'attrice e modella statunitense, principalmente conosciuta come compagna di Elvis Presley nei suoi ultimi anni di vita: fu lei a trovare il celebre artista morto nella stanza da bagno. ginger m inv (ingl.) bibita analcolica frizzante, di colore rosso e dal sapore leggermente amaro. Inglese Sostantivo ginger pianta del genere Zingiber , proveniente dall'Asia tropicale e dalla Polinesia, della famiglia Zingiberacee, il cui rizoma è usato come condimento o come spezia; zenzero rizoma di suddetta pianta; zenzero colore marrone-rossastro, fulvo (colloquiale) persona dai capelli marroni-rossastri. Aggettivo ginger di colore marrone-rossastro, fulvo Verbo to ginger trattare con cura. Altre Definizioni con ginger; bibita; allo; zenzero; ale: bevanda inglese allo zenzero; ale: bibita allo zenzero; Una piccola quantità di bibita; Lo è una bibita fresca; Ambisce allo stesso cuore; Spezia simile allo zenzero; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ale bibita allo zenzero

GINGER

G

I

N

G

E

R

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ale bibita allo zenzero' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.