La Soluzione ♚ Le abbassa il remissivo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Le abbassa il remissivo. ALI Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su ali ( approfondimento) f pl (zoologia) plurale di ala Sillabazione à | li Etimologia / Derivazione vedi ala Citazione Sinonimi superfici portanti

lati, parti, fianchi

settori, correnti, estremità, schieramenti, fazioni

(sport) giocatori, punte, attaccanti

giocatori, punte, attaccanti (senso figurato) favori, protezioni Contrari (sport) terzini, difensori

terzini, difensori (senso figurato) ostilità, avversioni Proverbi e modi di dire avere le ali ai piedi : correre molto rapidamente

: correre molto rapidamente alzare le ali :

: battere le ali

le ali del genio :

: tarpare le ali : Altre Definizioni con ali; abbassa; remissivo; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; Lo dice spesso il remissivo; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Le abbassa il remissivo' è. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.