La Soluzione ♚ S abbassa per sussurrare La definizione e la soluzione di 4 lettere: S abbassa per sussurrare. VOCE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. S abbassa per sussurrare: In fonetica, la voce è il suono prodotto dall'apparato fonatorio dell'essere umano. Esistono diversi tipi di voce (bisbigliato, falsetto, laringale, mormorato). È prodotta innanzitutto tramite la fonazione (il processo con il quale le corde vocali producono una specifica gamma di suoni attraverso opportune vibrazioni che coinvolgono anche diverse strutture della laringe), spesso accompagnata da altri meccanismi di modificazione del flusso di aria (articolazione). La voce è usata dall'essere umano quando esso parla, ride, canta, mormora, bisbiglia, piange o urla. Il termine si usa spesso come sinonimo di canto, con una connotazione musicale ... Sostantivo Significato e Curiosità su: In fonetica, la voce è il suono prodotto dall'apparato fonatorio dell'essere umano. Esistono diversi tipi di voce (bisbigliato, falsetto, laringale, mormorato). È prodotta innanzitutto tramite la fonazione (il processo con il quale le corde vocali producono una specifica gamma di suoni attraverso opportune vibrazioni che coinvolgono anche diverse strutture della laringe), spesso accompagnata da altri meccanismi di modificazione del flusso di aria (articolazione). La voce è usata dall'essere umano quando esso parla, ride, canta, mormora, bisbiglia, piange o urla. Il termine si usa spesso come sinonimo di canto, con una connotazione musicale ... voce ( approfondimento) f sing (pl.: voci) (fisiologia) il suono umano prodotto dalla laringe, dove hanno sede le corde vocali (zoologia) verso di un uccello la voce di un pappagallo (per estensione) espressione del timbro vocale, in genere unica per ciascun essere umano voce lusinghiera (economia) (commercio) (finanza) ogni elemento che rappresenta entrata oppure uscita in un bilancio di previsione (dizionaristica) (lessicografia) parola, lemma Sillabazione vó | ce Pronuncia IPA: /'vote/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino vox Citazione Sinonimi modulazione, suono, timbro, tono

canto, gemito, urlo

(della natura) brusio, fragore, fruscio, mormorio, mugghio, rumore

brusio, fragore, fruscio, mormorio, mugghio, rumore forma, lemma, nome, parola, termine, vocabolo

(di elenco) articolo, comma, paragrafo, punto

articolo, comma, paragrafo, punto accento

( per estensione ) (degli animali) verso

verso ( senso figurato ) richiamo, avvertimento, ammonimento

richiamo, avvertimento, ammonimento ( per estensione ) oratore, cantante

oratore, cantante ( senso figurato ) detto, opinione, diceria, chiacchiera, pettegolezzo

detto, opinione, diceria, chiacchiera, pettegolezzo ( grammatica ) forma verbale

forma verbale (in campo amministrativo e contabile) titolo

titolo (diritto) voto Parole derivate portavoce, sottovoce, vocale, vocare, vocativo, vocazione, vociano, vociare, vociferare, vocio

Proverbi e modi di dire corre voce

a una voce : in modo unanime

: in modo unanime spargere la voce /si è sparsa [la] voce : in merito a qualcosa di cui molte persone sono venute a conoscenza, più in generale quando non viene comunicato dalle persone interessate e, spesso appunto a loro insaputa, si viene a sapere quella cosa, sia essa personale o più accessibile

: in merito a qualcosa di cui molte persone sono venute a conoscenza, più in generale quando non viene comunicato dalle persone interessate e, spesso appunto a loro insaputa, si viene a sapere quella cosa, sia essa personale o più accessibile voce tonante : plateale o solenne

: plateale o solenne [dover] alzare la voce : farsi valere, talvolta con sfogo Altre Definizioni con voce; abbassa; sussurrare; Si cambia nell adolescenza; L alza l irato; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; Bisbigliare sussurrare; Cerca altre soluzioni cruciverba

