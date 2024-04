La Soluzione ♚ Lo abbassa il bemolle La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo abbassa il bemolle. TONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo abbassa il bemolle: Il termine tono deriva dal greco antico t (tonos, dal verbo te ovvero teino, allungarsi), può avere diversi significati: Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine tono deriva dal greco antico t (tonos, dal verbo te ovvero teino, allungarsi), può avere diversi significati: tono  ( approfondimento) m sing (pl.: toni) intensità di un suono (fisica) onda acustica con oscillazioni di frequenza costante (musica) nel sistema tonale, corrisponde a due semitoni (linguistica) unità di pronuncia col fine di rappresentare l'altezza del suono di una sillaba Sillabazione tò | no Pronuncia IPA: /'tno/ Etimologia / Derivazione dal latino tonus che deriva dal greco t cioè "tensione" Sinonimi (di suono, voce) carattere, intonazione, modulazione, registro, timbro, tonalità , nota

carattere, intonazione, modulazione, registro, timbro, tonalità , nota (di colore) gradazione, intensità , nuance, sfumatura, tonalità , riflesso

gradazione, intensità , nuance, sfumatura, tonalità , riflesso (di organismo) agilità , elasticità , energia, forma, scioltezza, tonicità , vigore

agilità , elasticità , energia, forma, scioltezza, tonicità , vigore (modo di essere) aria, aspetto, atteggiamento, maniera, stile, tenore, umore

aria, aspetto, atteggiamento, maniera, stile, tenore, umore (di voce, suono) intensità , altezza

intensità , altezza ( per estensione ) accento, cadenza, inflessione, impostazione

accento, cadenza, inflessione, impostazione ( senso figurato ) (di uno scritto) espressività , espressione

espressività , espressione ( senso figurato ) (dell’aspetto esteriore) carattere, modo,

carattere, modo, (in elettroacustica) (dell’amplificatore) frequenza

frequenza benessere

(senso figurato) (di motore) potenza Contrari debolezza, stanchezza, spossatezza, fiacca Parole derivate monotono, sottotono, semitono, stonare, tonale Proverbi e modi di dire darsi un tono

rispondere a tono Altre Definizioni con tono; abbassa; bemolle; S alza e s abbassa con la voce; Il valore di un diesis; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo abbassa il bemolle

TONO

T

O

N

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Lo abbassa il bemolle' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.