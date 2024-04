La Soluzione ♚ Una tenera piantina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una tenera piantina. ARBOSCELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una tenera piantina: Montepulciano è un comune italiano di 13 199 abitanti della provincia di Siena in Toscana. Sito a 605 metri sul livello del mare, a cavallo tra la Valdichiana e la Val d'Orcia, Montepulciano ha origini dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo a.C. Di antica e lunga storia, ha notorietà anche per la ricchezza di ottimi vigneti, dai quali si ricava il Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Montepulciano è un comune italiano di 13 199 abitanti della provincia di Siena in Toscana. Sito a 605 metri sul livello del mare, a cavallo tra la Valdichiana e la Val d'Orcia, Montepulciano ha origini dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo a.C. Di antica e lunga storia, ha notorietà anche per la ricchezza di ottimi vigneti, dai quali si ricava il Vino Nobile di Montepulciano DOCG. sterpo m sing(pl.: sterpi) ramoscello secco Voce verbale sterpo prima persona singolare dell'indicativo presente di sterpare Sillabazione stèr | po Etimologia / Derivazione vedi sterpare Sinonimi arboscello, brocco, bronco, pruno, ramo, rovo, spino, stecco Parole derivate sterpazzola Contrari ramoscello verde Varianti (antico) sterpe Altre Definizioni con arboscello; tenera; piantina; Tenera creatura; Spunta tenera sul praticello; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una tenera piantina

ARBOSCELLO

A

R

B

O

S

C

E

L

L

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Una tenera piantina' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.