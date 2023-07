Non lavora mai a digiuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lavora mai a digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOMACO

Significato/Curiosità : Non lavora mai a digiuno

Lo stomaco è un organo del sistema digerente responsabile della digestione degli alimenti. L'espressione "non lavora mai a digiuno" sottolinea che lo stomaco è costantemente impegnato nel processo di digestione, anche quando siamo a stomaco vuoto. Anche in assenza di cibo, lo stomaco produce acido cloridrico e enzimi digestivi per prepararsi all'arrivo del cibo successivo. Questo processo è regolato dal sistema nervoso e da ormoni che stimolano la secrezione di succhi gastrici. Quindi, nonostante la sensazione di fame o la mancanza di cibo, lo stomaco continua a svolgere le sue funzioni digestive, mantenendo l'equilibrio e la prontezza per il prossimo pasto.

