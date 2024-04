La definizione e la soluzione di 15 lettere: Fa la guardia al seminato. SPAVENTAPASSERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo Spaventapasseri (Scarecrow), il cui vero nome è Jonathan Crane, è un personaggio dei fumetti statunitensi creato da Bill Finger (testi) e Bob Kane (disegni) nel 1941, pubblicato dalla DC Comics. In Italia è noto anche come "Spauracchio". È un supercriminale avversario di Batman, apparso per la prima volta sul n. 3 di World's Finest Comics vol. 1 (autunno 1941). In quegli anni il personaggio fece solo un'altra comparsa e fu ripreso nella continuity di Batman solo negli anni settanta.Nelle sue apparizioni nei fumetti, Jonathan Crane è raffigurato come un brillante ex professore di psicologia diventato un capo criminale. Abusato e vittima ...

spaventapasseri ( approfondimento) m inv

manichino posto nei campi per terrorizzare le specie ornitologiche. (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

spa | ven | ta | pàs | se | ri

Pronuncia

IPA: /spaventa'passeri/

Etimologia / Derivazione

dalla contrazione di spaventare e dal plurale di passero

Citazione

Sinonimi

spauracchio

(senso figurato) mostro, orco, babau, spettro, fantasma

Termini correlati