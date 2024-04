La Soluzione ♚ Tendere un tranello La definizione e la soluzione di 9 lettere: Tendere un tranello. INSIDIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tendere un tranello: La Pepsi-Cola, più comunemente conosciuta come Pepsi, è una bevanda analcolica prodotta dalla PepsiCo. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La Pepsi-Cola, più comunemente conosciuta come Pepsi, è una bevanda analcolica prodotta dalla PepsiCo. insidiare (vai alla coniugazione) predisporre inganni tentare di sedurre Intransitivo insidiare (vai alla coniugazione) tendere un agguato Sillabazione in | si | dià | re Pronuncia IPA: /insi'djare/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino tardo insidiare e prima ancora da quello classico insidiari Sinonimi macchinare, tramare, complottare, attentare; * circuire, irretire, ingannare, raggirare, abbindolare

(tendere un agguato) agguatare, attentare Parole derivate insidiato Altre Definizioni con insidiare; tendere; tranello; Minacciare la posizione di chi ci precede nella classifica; Espediente tranello; Tranello trabocchetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

