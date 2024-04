La Soluzione ♚ Porzione di pizza venduta singolarmente La definizione e la soluzione di 7 lettere: Porzione di pizza venduta singolarmente. TRANCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Porzione di pizza venduta singolarmente: La trance (termine inglese, in pronuncia italianizzata /'trans/) è uno stato psicofisiologico caratterizzato da fenomeni quali insensibilità agli stimoli esterni, perdita o attenuazione della coscienza, dissociazione psichica, che può essere indotto mediante ipnosi o autoipnosi. Alcune persone – sensitivi, sciamani, medium eccetera – riuscirebbero ad ottenerlo spontaneamente. Nel linguaggio sportivo è d'uso comune la locuzione «trance agonistica», per indicare un momento nel quale tipicamente un atleta sente in misura minore la fatica e produce una prestazione al di sopra dei suoi livelli abituali. Sostantivo Significato e Curiosità su: La trance (termine inglese, in pronuncia italianizzata /'trans/) è uno stato psicofisiologico caratterizzato da fenomeni quali insensibilità agli stimoli esterni, perdita o attenuazione della coscienza, dissociazione psichica, che può essere indotto mediante ipnosi o autoipnosi. Alcune persone – sensitivi, sciamani, medium eccetera – riuscirebbero ad ottenerlo spontaneamente. Nel linguaggio sportivo è d'uso comune la locuzione «trance agonistica», per indicare un momento nel quale tipicamente un atleta sente in misura minore la fatica e produce una prestazione al di sopra dei suoi livelli abituali. trancio m sing (pl.: tranci) (gastronomia) o trancia, tagliata in verticale rispetto alla base - come porzione è una sola fetta di pane allungato orizzontalmente - di forma simile al pane toscano, con varia farcitura ovvero presentato in differenti modi o ricette a discrezione; tipicamente utilizzato anche per la zuppa di pesce anziché i crostini di pane con olio d'oliva ed aglio anche con gorgonzola semi-fusa e prosciutto crudo, solitamente il trancio di pane "Rustico pugliese" va mangiato con coltello e forchetta

talvolta anche con cipolle cotte all'interno oppure rucola alla fine... sopra, molti apprezzano anche il trancio con fontina fusa, funghi Champignon e prosciutto cotto Voce verbale trancio prima persona dell'indicativo presente di tranciare Sillabazione tràn | cio Etimologia / Derivazione deriva da trancia

La risposta a Porzione di pizza venduta singolarmente

TRANCIO

