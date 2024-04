La definizione e la soluzione di 4 lettere: I media: giornali e TV. MASS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

Significato e Curiosità su:

mass non comparabile

di massa, che riguarda un gran numero di persone o cose, o la maggior parte di un insieme mass extinction - estinzione di massa

- estinzione di massa mass unemployment - disoccupazione di massa

Sostantivo

mass sing (pl.: masses)

massa, ammasso, mucchio, grande quantità di oggetti o sostanze composite a mass of sand - un ammasso di sabbia (fisica) massa, una delle proprietà fondamentali della materia in physics, force is defined as the product of mass and acceleration - in fisica, la forza è definita come il prodotto della massa per l'accelerazione gran parte, quantità maggiore di un insieme composito

Sostantivo

(religione) , (cristianesimo) messa, celebrazione liturgica, (spesso con l'iniziale maiuscola) Eucarestia to celebrate the mass - celebrare la messa

Verbo

Transitivo

mass (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente masses, participio presente massing, passato semplice e participio passato massed)

ammassare, raggruppare, radunare to mass dead leaves - ammassare le foglie morte

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

(UK) IPA: /mas/

IPA: (US) IPA: /mæs/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

(massa, ammasso, ammassare etc.) dal latino massa , a sua volta dal greco µss ( másso ), attraverso l'inglese antico masse

, a sua volta dal greco µss ( ), attraverso l'inglese antico (messa, celebrare la messa) dal latino missa, participio passato di mittere ossia "mandare", attraverso l'inglese antico mæsse

Sinonimi

(ammasso) bulk, clump, cluster

(ammassare, radunare) to collect, to gather