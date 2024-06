È nei segnali dei passaggi a livello senza sbarre

: In Spagna è detta anche croce di Borgogna, mentre in inglese è definita saltire. La decusse o croce decussata o croce di sant'Andrea (definizione quest'ultima più usata nell'ambito della vessillologia) è in araldica una pezza onorevole (di primo ordine) costituita dalla somma di una banda e di una sbarra. Taluni araldisti usano, raramente, l'espressione croce traversa. Il riferimento a sant'Andrea deriva dalla forma della croce che, secondo quanto la tradizione martirologica tramanda, fu usata per il martirio di sant'Andrea apostolo.

