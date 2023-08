Impartire disposizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impartire disposizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORDINARE

Significato/Curiosita : Impartire disposizioni

Ad alta tensione, mentre dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione... Un giorno di ordinaria follia (falling down) è un film statunitense del 1993 diretto da joel schumacher. è stato presentato in concorso alla 46ª edizione...