Uno degli artefici del film - Cruciverba

Wiseau,di culto the room (2003), consideratotra i peggiori mai realizzati, tanto da essere definito "il quarto potere deibrutti"...

Livornocronaca – il Vernacoliere, o più semplicemente il Vernacoliere, è - come esplicitato sotto la testata - un «mensile di satira, umorismo e mancanza di rispetto in vernacolo livornese e in italiano». È pubblicato a Livorno, ed è diretto da Mario Cardinali che lo ha fondato nel 1961 come "Livorno Cronaca", settimanale di controinformazione, poi divenuto un mensile di satira dal 1982.