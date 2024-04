La Soluzione ♚ Un colpetto al bicchiere La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un colpetto al bicchiere. TIC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un colpetto al bicchiere: Sostantivo Significato e Curiosità su tic movimento rapido e involontario, per esempio delle palpebre degli occhi in condizioni non determinanti, ripetuto in sequenza non controllata e talvolta neanche "cosciente" caratteristico di sindromi di origine nervosa: tali movimenti si possono verificare più marcatamente in caso di tensione e stress Pronuncia IPA: /'tik/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi clic, scatto, ticchettio

contrazione nervosa

( senso figurato ) abitudine, mania, pallino, capriccio, fissazione

abitudine, mania, pallino, capriccio, fissazione ticchio, vezzo Termini correlati ( per estensione ) epilessia

epilessia (per estensione) condizionamento Dimli Sostantivo tic (pl.: tici) sole

edizione on line su , RCS Mediagroup Enrico Olivetti, Dizionario Italiano Olivetti edizione on line su www.dizionario-italiano.it , Olivetti Media Communication

