Bocciata a giugno

Aggettivo, forma flessa

respinta f sing

femminile singolare di respinto

Sostantivo

respinta f sing (pl.: respinte)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

respinta

participio passato femminile singolare di respingere

Sillabazione

re | spìn | ta

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi respinto

(voce verbale) vedi respingere

Sinonimi

(aggettivo) allontanata, cacciata, fatta retrocedere, messa in fuga, ributtata, ricacciata, rintuzzata, spinta indietro

allontanata, cacciata, fatta retrocedere, messa in fuga, ributtata, ricacciata, rintuzzata, spinta indietro negata, ricusata, rifiutata, rigettata

declinata, disconosciuta, mandata al mittente, mandata indietro, rimandata, ripudiata, scacciata

bocciata, eliminata, esclusa, espulsa, scartata

rinviata

( senso figurato ) disdegnata

disdegnata disapprovata

(sostantivo) (sport) ribattuta, rilancio, rinvio,





Contrari

chiamata, invitata, ricevuta

attirata, fatta venire

accettata, accolta

ammessa, inclusa, inserita, passata, promossa

attratta

approvata