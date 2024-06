Bocciata come commerciante

: Il termine stato fallito usato per la prima volta da Madeleine Albright, ex segretario di Stato americano, viene spesso usato dai commentatori politici e giornalisti per descrivere uno Stato responsabile di non aver saputo realizzare alcune delle condizioni di base e le responsabilità di un legittimo Stato sovrano. .

Italiano: Voce verbale: fallita . participio passato femminile singolare di fallire. Sillabazione: fal | lì | ta. Etimologia / Derivazione: vedi fallire . Sinonimi: mancata. Termini correlati: bruciata, decotta, dissestata, relitta, povera, rientrata, rovinata, spostata.